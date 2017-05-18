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    В Баку в психоневрологическом диспансере зарегистрирован случай смерти

    Получавший лечение в диспансере Этибар Абдуллаев умер© Courtesy İmage

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Баку в психоневрологическом диспансере зарегистрирован случай смерти. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел в психоневрологическом диспансере №1, расположенном в поселке Маштага.

    Так, умер получавший здесь лечение Этибар Камил оглу Абдуллаев 1961 г.р. Сообщается, что он долгие годы болел.

    Тело Э. Абдуллаева передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По факту ведется расследование.

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