В Баку в психоневрологическом диспансере зарегистрирован случай смерти

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Баку в психоневрологическом диспансере скончался 70-летний мужчина, находящийся на лечении.

Как сообщает Report, случай произошел в психоневрологическом диспансере №1 в поселке Маштага Сабунчинского района.

Согласно информации, находящийся на лечении в диспансере 70-летний Оруджов Новруз Вели оглу был обнаружен мертвым в кровати. Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По предварительным данным, Н.Оруджов умер от продолжительного заболевания.

По факту ведется расследование.