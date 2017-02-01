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    В Баку в психоневрологическом диспансере зарегистрирован случай смерти

    По факту ведется расследование

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Баку в психоневрологическом диспансере скончался 70-летний мужчина, находящийся на лечении.

    Как сообщает Report, случай произошел в психоневрологическом диспансере №1 в поселке Маштага Сабунчинского района.

    Согласно информации, находящийся на лечении в диспансере 70-летний Оруджов Новруз Вели оглу был обнаружен мертвым в кровати. Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По предварительным данным, Н.Оруджов умер от продолжительного заболевания. 

    По факту ведется расследование.

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