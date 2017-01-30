В Баку в принесенном для заключенного торте обнаружили телефоны

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления Пенитенциарной службы министерства юстиции и Бакинского следственного изолятора пресечена попытка перенести в учреждение запрещенные предметы.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

Согласно информации, при осмотре передачи, принесенной жителем поселка Бина Хазарского района Алиевым Низами Керимали оглу арестованному по обвинению по ст. 120.2.2; 120.2.2 и 221.3 УК Агаеву Арифу Абдулла оглу, были обнаружены и изъяты завернутые в целлофан и спрятанные в торт мобильные телефоны марки “Samsung A5” с сим картой и “Samsung A3” также с сим картой.

Собранные по факту материалы были переданы в Следственное управление министерства юстиции для дачи правовой оценки.