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В Баку в парке украдены телефоны у двух человек

В Баку в парке украдены телефоны у двух человек В Баку в парке украдены телефоны у двух человек.
Происшествия
22 июня 2023 г. 13:14
В Баку в парке украдены телефоны у двух человек

В Баку в парке украдены телефоны у двух человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В полицию поступила информация о том, что в одном из парков, расположенных в Насиминском районе, у двух жителей Баку украдены мобильные телефоны стоимостью 2100 манатов и 1500 манатов.

В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 20-го отдела полиции Насиминского РУП, был задержан подозреваемый в совершении кражи ранее судимый житель Баку Анар Гурбанзаде.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda parkda 2 nəfərin telefonu oğurlanıb

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