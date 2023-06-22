В Баку в парке украдены телефоны у двух человек.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В полицию поступила информация о том, что в одном из парков, расположенных в Насиминском районе, у двух жителей Баку украдены мобильные телефоны стоимостью 2100 манатов и 1500 манатов.
В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 20-го отдела полиции Насиминского РУП, был задержан подозреваемый в совершении кражи ранее судимый житель Баку Анар Гурбанзаде.
Ведется расследование.