В Баку 15-летнему юноше нанесли смертельное ранение в парке

26 июля около 18:00 в прокуратуру Хатаинского района Баку поступило заявление о том, что на территории парка Низами был избит М.Мамедов (условно), 2007 года рождения, который позже скончался в больнице от полученных травм.

26 июля около 18:00 в прокуратуру Хатаинского района Баку поступило заявление о том, что на территории парка Низами был избит М.Мамедов (условно), 2007 года рождения, который позже скончался в больнице от полученных травм.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Хатаинского района.

В ходе разбирательств выявлены обоснованные подозрения в том, что знакомый покойного Дж.Алиев (условное имя), 2006 года рождения, в ходе спора с М.Мамедовым, возникшего на почве личных отношений, нанес ему удары кулаком по голове и лицу.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Дж.Алиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование по делу продолжается.