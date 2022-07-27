О нас

В Баку 15-летнему юноше нанесли смертельное ранение в парке

В Баку 15-летнему юноше нанесли смертельное ранение в парке 26 июля около 18:00 в прокуратуру Хатаинского района Баку поступило заявление о том, что на территории парка Низами был избит М.Мамедов (условно), 2007 года рождения, который позже скончался в больнице от полученных травм.
Происшествия
27 июля 2022 г. 10:22
В Баку 15-летнему юноше нанесли смертельное ранение в парке

26 июля около 18:00 в прокуратуру Хатаинского района Баку поступило заявление о том, что на территории парка Низами был избит М.Мамедов (условно), 2007 года рождения, который позже скончался в больнице от полученных травм.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Хатаинского района.

В ходе разбирательств выявлены обоснованные подозрения в том, что знакомый покойного Дж.Алиев (условное имя), 2006 года рождения, в ходе спора с М.Мамедовым, возникшего на почве личных отношений, нанес ему удары кулаком по голове и лицу.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Дж.Алиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование по делу продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda parkda 15 yaşlı oğlan yumruqla öldürülüb

Другие новости из категории

В Азербайджане накануне в ДТП погибли два человека
В Азербайджане накануне в ДТП погибли два человека
27 июля 2022 г. 10:55
В Мингячевире девушка нанесла ножевое ранение мужчине на кладбище
В Мингячевире девушка нанесла ножевое ранение мужчине на кладбище
27 июля 2022 г. 09:59
В Баку автомобиль сбил двух женщин, одна из них скончалась
В Баку автомобиль сбил двух женщин, одна из них скончалась
27 июля 2022 г. 09:39
В Баку арабский турист умер в частной клинике
В Баку арабский турист умер в частной клинике
27 июля 2022 г. 09:29
Таможенники пресекли транзит 802 кг наркотиков и психотропных веществ через Нахчыван
Таможенники пресекли транзит 802 кг наркотиков и психотропных веществ через Нахчыван
27 июля 2022 г. 05:30
Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом мины в Кяльбаджаре
Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом мины в Кяльбаджаре
26 июля 2022 г. 20:35
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
26 июля 2022 г. 19:50
Арестован член Агджабединского ОИК
Арестован член Агджабединского ОИК
26 июля 2022 г. 17:23
В Азербайджане бывший судья арестован за взятку
В Азербайджане бывший судья арестован за взятку
26 июля 2022 г. 15:21
В Азербайджане пытались продать свыше 1,6 кг ртути за 10 тыс. долларов
ФотоВ Азербайджане пытались продать свыше 1,6 кг ртути за 10 тыс. долларов
26 июля 2022 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi