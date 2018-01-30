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    В Баку в парке скончался мужчина

    В больницу его доставить не удалось

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку был зарегистрирован факт смерти.

    Как передает Report, мужчина лет 40-45, личность которого пока неизвестна, почувствовал себя плохо в парке в поселке Локбатан.

    С помощью окружающих он был передан в службу скорой помощи. Мужчина скончался по дороге в больницу.

    Для расследования причин смерти труп был передан в Сообщество медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    Ведется расследование.

    Сообщается, что скончавшийся вел бездомный образ жизни.

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