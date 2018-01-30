В Баку в парке скончался мужчина

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку был зарегистрирован факт смерти.

Как передает Report, мужчина лет 40-45, личность которого пока неизвестна, почувствовал себя плохо в парке в поселке Локбатан.

С помощью окружающих он был передан в службу скорой помощи. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Для расследования причин смерти труп был передан в Сообщество медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Ведется расследование.

Сообщается, что скончавшийся вел бездомный образ жизни.