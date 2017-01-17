Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку в отношении женщин совершено мошенничество.

Как сообщает Report, 61-летняя Нармина Алиева, 42-летняя Самира Мамедова и 32-летняя Эсмира Халилова обратились в полицию и заявили, что в декабре 2016 года Айсель Аралбаева совершила мошенничество в их отношении.

Согласно информации, А.Аралбаева взяла у Н.Алиевой 15 000 манатов, у С.Мамедовой - 4 000 манатов и Э.Халиловой - 10 000 манатов и не вернула деньги.

По факту ведется расследование правоохранительными органами.