Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Баку в отношении занимавшейся торговлей золотом женщины совершено мошенничество.

Как сообщает Report, занимающаяся торговлей золота Зияфет Гурбанова обратилась в Насиминское районное управление полиции сообщив, что в январе этого года жительница города Сумгайыт Султана Рзаева оставив удостоверение личности в качестве залога, взяла у нее золотые украшения стоимостью 19 тысяч долларов США и все еще не заплатила за них.

По факту ведется расследование.