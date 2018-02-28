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    В Баку в отношении занимавшейся торговлей золотом женщины совершено мошенничество

    По факту ведется расследование

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Баку в отношении занимавшейся торговлей золотом женщины совершено мошенничество.

    Как сообщает Report, занимающаяся торговлей золота Зияфет Гурбанова обратилась в Насиминское районное управление полиции сообщив, что в январе этого года жительница города Сумгайыт Султана Рзаева оставив удостоверение личности в качестве залога, взяла у нее золотые украшения стоимостью 19 тысяч долларов США и все еще не заплатила за них.

    По факту ведется расследование.

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