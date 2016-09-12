В Баку в отношении трех лиц совершено мошенничество на сумму в 70 000 долларов и более 11 000 манатов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Баку зарегистрирован очередной случай мошенничества.

Как сообщает Report, обратившись в правоохранительные органы, жители столицы Ильгар Бадалов, Вугар Юсифов и Парвиз Джафаров заявили, что воспользовавшись их доверием, в апреле 2015 года 31-летний Азер Омаров взял у них в общей сложности 70 000 долларов и 11 861 манатов.

В своих заявлениях жалобщики отметили, что А.Омаров взял у И.Бадалова 30 000 долларов, у П.Джафарова 40 000 долларов, а у В.Юсифова 11 861 манатов.

По факту ведется расследование.