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    В Баку в отношении трех лиц совершено мошенничество на сумму в 70 000 долларов и более 11 000 манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Баку зарегистрирован очередной случай мошенничества.

    Как сообщает Report, обратившись в правоохранительные органы, жители столицы Ильгар Бадалов, Вугар Юсифов и Парвиз Джафаров заявили, что воспользовавшись их доверием, в апреле 2015 года 31-летний Азер Омаров взял у них в общей сложности 70 000 долларов и 11 861 манатов.

    В своих заявлениях жалобщики отметили, что А.Омаров взял у И.Бадалова 30 000 долларов, у П.Джафарова 40 000 долларов, а у В.Юсифова 11 861 манатов.

    По факту ведется расследование. 

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