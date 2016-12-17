В Баку в отношении гражданки России совершено мошенничество на сумму 68 500 манатов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении гражданки России.

Как сообщает Report, гражданка Российской Федерации Гюльнар Алиева 1982 года рождения обратилась в правоохранительные органы и заявила, что в апреле 2015 года жительница города Баку Джафарова Ирада, 1958 года рождения, обманула ее под предлогом продажи квартиры.

Последняя взяла у нее 68,5 тысяч манатов и не вернула деньги.

По факту ведется расследование.