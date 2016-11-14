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    В Баку в отношении гражданина России совершено мошенничество на 150 тыс. долларов

    Факт расследуется правоохранительными органами

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в отношении гражданина России совершено мошенничество.

    Как сообщает Report, гражданин России 54-летний Пиралы Джафаров обратился в правоохранительные органы по факту мошенничества.

    Обратившись с заявлением в Хатаинское РУП, П.Джафаров заявил, что в июне 2015 года некий Джахид взял у него 150 тыс. долларов для приобретения магазина и до сих пор не вернул деньги.

    Факт расследуется правоохранительными органами.

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