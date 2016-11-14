В Баку в отношении гражданина России совершено мошенничество на 150 тыс. долларов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в отношении гражданина России совершено мошенничество.

Как сообщает Report, гражданин России 54-летний Пиралы Джафаров обратился в правоохранительные органы по факту мошенничества.

Обратившись с заявлением в Хатаинское РУП, П.Джафаров заявил, что в июне 2015 года некий Джахид взял у него 150 тыс. долларов для приобретения магазина и до сих пор не вернул деньги.

Факт расследуется правоохранительными органами.