В Баку в отношении директора школы возбуждено уголовное дело

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжаются последовательные и неотложные мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией и взяточничеством в системе образования.

Об этом Report заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В информации отмечается, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре были расследованы материалы, поступившие из министерства образования в связи с проверкой деятельности столичной средней школы №136 имени Р.Садыгова.

В ходе расследования выяснилось, что, злоупотребив должностными полномочиями, директор школы Лютфия Гасымова за 2013-2014 учебный год ежемесячно требовала у педагогов определенную сумму за дополнительную учебную нагрузку, писала часы не посещающим уроки педагогам и пр. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и ст. 313 (должностной подлог) УК.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.