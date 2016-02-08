В Баку в бытовых отходах найдено 22 удостоверения личности - ФОТО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Среди бытовых отходов за последнюю неделю найдено около 50 различных документов - 22 удостоверения личности, 6 паспортов, 1 военный билет, 3 водительских удостоверения, 3 технических паспорта на автомобиль, 13 различных банковских карт и т.д. Найденные документы сотрудники ОАО "Темиз шехер" ("Чистый город") передали полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО.

Отметим, что собранные на территории столицы бытовые отходы передаются ОАО "Темиз шехер". На заводе отходы сортируются по отдельности и из общей массы отделяются пригодные для переработки материалы (бумага, стекло, пластик, металлы и т.п.). Затем собранный материал отправляется на предприятия для повторной переработки, где из сырья изготавливают новую продукцию. Если в процессе работы среди отходов обнаруживают не считающиеся отходами предметы, в том числе и документы, их передают соответствующим структурам.

Лица, утерявшие документы, могут обратиться в бюро находок Главного управления полиции города Баку и удостовериться, нет ли их документов среди найденных.