​В Баку в ходе операции против "нурсистов" задержаны 85 человек

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию касательно проведенной в Баку операции против нурсистов. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 19 сентября сотрудниками 19-го отделения полиции Ясамальского РУП и Ясамальского районного отдела МНБ, в квартире Мубариза Асадова по улице Х.Мустафаева были задержаны 85 человек, пропагандирующих религиозную секту нурсистов.

При обыске квартиры было обнаружено и изъято 3000 ед. запрещенной религиозной литературы.

В отношении двух задержанных был составлен протокол по ст. 300 УК, а в отношении пяти человек - по ст. 299.0.2 УК, после чего их отпустили.