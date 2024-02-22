Пожар в ресторане на улице Измир в Баку потушен

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в ресторане на улице Измир в Ясамальском районе города Баку.
Как сообщает Report, в связи с этим по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.
Благодаря вмешательству пожарных, пожар в ресторане был потушен в короткие сроки.
На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в ресторане на улице Измир в Ясамальском районе города Баку.
Как сообщает Report, в связи с этим по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
В Ясамальском районе Баку в одном из ресторанов начался пожар, движение автомобилей ограничено.
Об этом Report сообщили в центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.
Из-за пожара на улице Измир ограничено движение автомобилей в обоих направлениях.
В качестве альтернативы водителям рекомендуется проехать по Тбилисскому проспекту и улице Аббасгулу ага Бакиханова.