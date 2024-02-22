Пожар в ресторане на улице Измир в Баку потушен

В Ясамальском районе Баку в одном из ресторанов начался пожар, движение автомобилей ограничено.

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в ресторане на улице Измир в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщает Report, в связи с этим по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.

Благодаря вмешательству пожарных, пожар в ресторане был потушен в короткие сроки.

19:57

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в ресторане на улице Измир в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщает Report, в связи с этим по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

19:53

В Ясамальском районе Баку в одном из ресторанов начался пожар, движение автомобилей ограничено.

Об этом Report сообщили в центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Из-за пожара на улице Измир ограничено движение автомобилей в обоих направлениях.

В качестве альтернативы водителям рекомендуется проехать по Тбилисскому проспекту и улице Аббасгулу ага Бакиханова.