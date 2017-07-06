В Баку в одном из медицинских учреждений врач получил удар ножом в сердце - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку произошла поножовщина.

Как сообщили Report в 15-ом отделении полиции Сабунчинского районного управления полиции, города Баку, инцидент зарегистрирован на вспомогательной станции помощи №14 Сабунчинского района Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку.

Бывший муж одной из сотрудниц этой станции скорой помощи Аббас Сейид оглу Гусейнов 1979 г.р. будучи в нетрезвом состоянии с ножом в руках пришел в больницу с намерением убить свою бывшую жену. В это время врач станции Афлатун Юсифов 1953 г.р. попытался ему помешать, и А. Гусейнов нанес врачу ножевое ранение в область сердца.

Раненный доктор в тяжелом состоянии помещен в больницу и прооперирован.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование.