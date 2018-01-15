В Баку в одном из баров произошла массовая драка, есть раненые

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку в одном из баров произошла массовая драка.

Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы.

Как сообщили Report в районном управлении полиции, во время массовой драки в одном из баров на “8-м км” пострадало пять человек.

Так, Эйвазов Афган Хесрет оглу 1987 г.р. (резаная рана на левой руке), 30-летняя Асадова Эсмира Тельман гызы ( резаная рана на голове) и Мирзяева Тюркан (резаные раны на обеих руках) были доставлены в клинический медицинский центр №3. Еще двое, получившие ножевые ранения, были доставлены в одну из поликлиник Низаминского района.

Сотрудники 25-го отделения Низаминского районного управления полиции прибыли на место происшествия, задержаны двое подозреваемых.