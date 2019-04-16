В Баку в одной из мечетей украли деньги из кабинета ахунда

В поселке Баладжары Бинагадинского района в одной из мечетей украдены деньги из кабинета ахунда.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, пострадавший обратился в 6-е отделение полиции Бинагадинского РУП.

По сообщению, неизвестный взломал дверной замок и выкрал 1500 манатов и 500 долларов.

В результате проведенных оперативно-розыскных работ был задержан житель Гянджи, ранее судимый Анар Мирзоев. Подозреваемый сознался в содеянном. Отметим, что преступление попало на камеру наблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело.