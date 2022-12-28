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В Баку в очередной раз предотвращено незаконное строительство

В Баку в очередной раз предотвращено незаконное строительство В Баку предотвращено еще одно незаконное строительство.
Происшествия
28 декабря 2022 г. 10:18
В Баку в очередной раз предотвращено незаконное строительство

В Баку в очередной раз предотвращено незаконное строительство, ведущееся без получения необходимых согласований и разрешений.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что в Низаминском районе Баку, на пересечении улиц Тофика Аббасова и Азера Манафова выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих документов и с нарушением требований пожарной безопасности.

В результате мер, принятых Государственной противопожарной службой МЧС и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были прекращены, и объект был снесен.

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