В Баку в общежитии произошел пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в пятиэтажном здании общежития, расположенном по улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе города Баку, был полностью потушен в кратчайшие сроки благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны Государственной противопожарн

Пожар в пятиэтажном здании общежития, расположенном по улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе города Баку, был полностью потушен в кратчайшие сроки благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Report, на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития сгорели возгораемые конструкции 1-комнатной квартиры общей площадью 22 кв. м и деревянные конструкции балкона на площади 1 кв. м другой 1-комнатной квартиры общей площадью 22 кв. м.

Остальная часть квартиры и другие квартиры защищены от пожара.

Из задымленных во время пожара квартир пожарные эвакуировали 10 человек.

Пострадавших нет.

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В Баку в жилом доме начался пожар.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории 7-го микрорайона в Бинагадинском районе столицы.

Пожар начался на 4 этаже расположенного на территории микрорайона пятиэтажного жилого дома.