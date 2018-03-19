В Баку в ночном клубе произошла массовая драка, есть раненый

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку в ходе драки на объекте общественного питания один человек получил ранения.
Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Измир.
В клубе Solfeggio & Lounge Club, расположенном на этой улице, произошла драка.
Ночью Тарлан Айдын оглы Рагимов 1991 г.р. вступил в рукопашную драку с неизвестными лицами. Один из незнакомцев нанес ему несколько ножевых ранений. Раненый на машине скорой помощи был доставлен в Клинический медицинский центр № 1.
На место происшествия привлечены сотрудники Ясамальского районного управления полиции.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook