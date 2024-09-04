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В Баку в наркопритоне обезврежен оказавший вооруженное сопротивление полиции

В Баку в наркопритоне обезврежен оказавший вооруженное сопротивление полиции В Сабунчинском районе Баку в наркопритоне произошел вооруженный инцидент.
Происшествия
4 сентября 2024 г. 22:37
В Баку в наркопритоне обезврежен оказавший вооруженное сопротивление полиции

В Сабунчинском районе Баку в наркопритоне произошел вооруженный инцидент.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что 4 сентября около 21:00 сотрудники полиции провели оперативные мероприятия на основании поступившей информации о незаконном обороте наркотиков в одном из домов в Сабунчинском районе. В ходе операции лицо, оказавшее вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, был обезврежен с применением табельного оружия.

Возникли обоснованные подозрения, что наркопритон организовал ранее неоднократно судимый за различные преступления Акиф Закир оглу Мамедов.

На месте инцидента были обнаружены и изъяты 2 кг различных наркотических средств и пистолет Макарова.

Расследование по факту продолжается.

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