В Баку в наркопритоне обезврежен оказавший вооруженное сопротивление полиции

В Сабунчинском районе Баку в наркопритоне произошел вооруженный инцидент.

В Сабунчинском районе Баку в наркопритоне произошел вооруженный инцидент.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что 4 сентября около 21:00 сотрудники полиции провели оперативные мероприятия на основании поступившей информации о незаконном обороте наркотиков в одном из домов в Сабунчинском районе. В ходе операции лицо, оказавшее вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, был обезврежен с применением табельного оружия.

Возникли обоснованные подозрения, что наркопритон организовал ранее неоднократно судимый за различные преступления Акиф Закир оглу Мамедов.

На месте инцидента были обнаружены и изъяты 2 кг различных наркотических средств и пистолет Макарова.

Расследование по факту продолжается.