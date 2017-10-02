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    В Баку в Национальном приморском парке начали службу женщины-полицейские

    В настоящее время в органах внутренних дел служат около 3300 женщин

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ На основании поручения руководства министерства внутренних дел, в одном из мест наибольшего отдыха населения и туристов - в Национальном приморском парке - с целью обеспечения спокойствия в новой форме женщины-полицейские также были привлечены на службу в выходные и праздничные дни.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, с этой целью 30 сентября сотрудницы Отдельного полка полиции быстрого реагирования совместно с коллегами-мужчинами начали службу в Национальном приморском парке.

    Перед началом службы они получили соответствующие инструкции, до их сведения было доведено во время общения с людьми придерживаться положений Кодекса этического поведения сотрудников органов внутренних дел, важность сохранения делового имиджа и высокого авторитета полиции. 

    В министерстве сообщили, что защита прав и свобод человека, исполнение обязанностей, вытекающих из национального законодательства, соответствующих решений и поручений министерства и других нормативно-правовых актов, усовершенствование взаимоотношений гражданин-полицейский, а также соблюдение гендерного баланса - это приоритетные направления, которые постоянно находятся в центре внимания руководства МВД.

    Отметим, что в настоящее время в органах внутренних дел служат около 3300 женщин.  В основном они проходят службу во Внутренних войсках, Отдельном полке полиции быстрого реагирования, на горячей линии "102" и во многих других структурах МВД. 

    Вместе с коллегами-мужчинами женщины-полицейские достойно выполняют такие важные задачи, как борьба с преступностью, охрана общественного порядка и безопасности, демонстрируют самоотверженность.                                                     

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