В Баку в море обнаружено тело мужчины

В поселке Бильгях Сабунчинского района Баку в море обнаружено тело мужчины.

В поселке Бильгях Сабунчинского района Баку в море обнаружено тело мужчины.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация, что в поселке Бильгях Сабунчинского района Баку в неконтролируемой зоне (приблизительно в 450 м от ближайшего пункта спасения на водах) в море обнаружено тело мужчины.

По вызову была задействована водолазно-спасательная группа Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

В результате принятых мер тело было извлечено из воды и передано по назначению.