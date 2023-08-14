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В Баку в море обнаружено тело мужчины

В Баку в море обнаружено тело мужчины В поселке Бильгях Сабунчинского района Баку в море обнаружено тело мужчины.
Происшествия
14 августа 2023 г. 22:46
В Баку в море обнаружено тело мужчины

В поселке Бильгях Сабунчинского района Баку в море обнаружено тело мужчины.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация, что в поселке Бильгях Сабунчинского района Баку в неконтролируемой зоне (приблизительно в 450 м от ближайшего пункта спасения на водах) в море обнаружено тело мужчины.

По вызову была задействована водолазно-спасательная группа Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

В результате принятых мер тело было извлечено из воды и передано по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda dənizdə suyun üzündə naməlum kişi meyiti tapılıb

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