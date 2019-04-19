В Баку в море обнаружен труп женщины

17 апреля на территории поселка Мардакян Хазарского района Баку в море обнаружен труп неизвестной женщины лет 25-35 без следов насилия на теле.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, характерные признаки женщины следующие: она среднего телосложения, рост 159 см, цвет волос черный.

На ней были черные спортивные брюки, черный шерстяной свитер, обувь красного цвета.

Всех, кто узнал на фото женщину, просьба обратиться по телефону "горячей линии - 102" МВД, в Управление полиции на водном транспорте (012) 433-38-02, (012) 433-38-12 и по телефону 050-200-58-08.