 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар, эвакуированы 20 человек

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар отмечен на 6-ом этаже здания в Бинагадинском районе. 

    В результате пожара на площади 16 кв. метров двухкомнатной квартиры общей площадью 85 кв. метров вышли из строя бытовое оборудование и газовый счетчик, на площади 6 кв. метров повреждена отделка стен в прихожей. 

    Пожарные эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. Остальную часть квартиры удалось уберечь от огня. Пламя потушено. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi