В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар

В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар.

В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня днем на горячую линию 112 министерства поступила информация о пожаре в многоэтажном здании, расположенном по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, проспект Азадлыг, 156.

Сразу же по вызову были задействованы силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

Пожар произошел в квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар удалось потушить в короткие сроки, а также предотвратить его распространение на другие квартиры.

В результате пожара сгорели 12 м2 квартиры общей площадью 65 м2. Остальная часть помещения и соседние квартиры защищены от огня.