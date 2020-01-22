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В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар, жители эвакуированы

В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар, жители эвакуированы

В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар.

Начальник пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана Гюльчин Мехтиева подвердила Report данную информацию.

По ее словам, инцидент произошел утром по адресу - улица Натига Алиева, 42 в Хатаинском районе столицы.

На 16-м этаже семнадцатиэтажного жилого дома загорелся щит с коммуникационными линиями. Прибывшие на место происшествия пожарные машины Противопожарной службы МЧС потушили огонь, несколько человек были эвакуированы.

По факту ведется расследование.

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