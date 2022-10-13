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В Баку в многоэтажном здании произошел пожар, двое отравились дымом

В Баку в многоэтажном здании произошел пожар, двое отравились дымом В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар, двое человек отравились дымом.
Происшествия
13 октября 2022 г. 17:49
В Баку в многоэтажном здании произошел пожар, двое отравились дымом

В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар, двое человек отравились дымом.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В 9-этажном жилом доме в Гарадагском районе Баку на площади 20 кв. метров сгорели бытовые отходы и неиспользуемые предметы быта, хранимые на площадке 8-го этажа. В результате пожара два человека были доставлены в больницу с диагнозом отравление дымом, 12 жильцов дома (включая 4 детей) были эвакуированы. Квартиры удалось защитить от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda çoxmərtəbəli binada yanğın olub, iki nəfər zəhərlənib

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