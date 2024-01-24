В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный

33-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение в магазине близ станции метро "Кёроглу" в Низаминском районе столицы.

33-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение в магазине близ станции метро "Кёроглу" в Низаминском районе столицы.

Как сообщили Report в прокуратуре Низаминского района, информация об убийстве поступила в прокуратуру 24 января около 11:00 часов.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Ахмед Гусейнов (1985 г.р.) умышленно убил Нурлана Мамедова (1991 г.р.), нанеся ему ножевое ранение на почве возникшего между ними конфликта. После инцидента А.Гусейнов добровольно сдался следствию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, ведется расследование.