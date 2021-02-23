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В Баку в квартире обнаружены пять трупов

В Баку в квартире обнаружены пять трупов По факту в прокуратуре Сабаильского района ведется разбирательство
Происшествия
23 февраля 2021 г. 16:00
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
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23 февраля около 14-00 в Сабаильскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тел 5 человек в доме, расположенном на территории Сабаильского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и трупов, в том числе были совершены другие неотложные действия.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за отравления угарным газом.

По данному факту следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса.

14.56

В Баку в квартире обнаружены тела пяти человек.

Как передает Report, инцидент произошел в одном из домов на территории жилого массива №1 в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы.

В квартире обнаружены тела Атиллы Алиева, Латифа Алиева, Инкишафа Аллахвердиева, Шакира Аллахвердиева и Натика Сафарова.

Одним из обнаруженных мертвыми лиц является владелец квартиры, остальные навещавшие его знакомые.

По факту в прокуратуре Сабаильского района ведется разбирательство.

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