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В Баку в квартире обнаружено тело

В Баку в квартире обнаружено тело В Баку в квартире обнаружено тело.
Происшествия
20 июля 2024 г. 21:02
В Баку в квартире обнаружено тело

В Баку в квартире обнаружено тело.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация, что в Сураханском районе столицы один человек оказался за закрытой дверью в беспомощном положении.

По вызову были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

Они с использованием специальных средств вскрыли входную дверь и передали по назначению обнаруженное в квартире тело одного человека.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda mənzildə meyit tapılıb

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