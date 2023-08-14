В Баку в квартире обнаружено тело

В одной из квартир в Баку обнаружено тело.

В одной из квартир в Баку обнаружено тело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация, что в Ясамальском районе Баку за закрытой дверью в беспомощном положении оказался человек.

На основании полученной информации были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска.

В результате принятых мер входная дверь в указанную квартиру была вскрыта, обнаруженный там труп одного человека был передан по назначению.