В Баку в квартире обнаружено тело

В одной из квартир в Баку обнаружено тело.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация, что в Ясамальском районе Баку за закрытой дверью в беспомощном положении оказался человек.
На основании полученной информации были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска.
В результате принятых мер входная дверь в указанную квартиру была вскрыта, обнаруженный там труп одного человека был передан по назначению.