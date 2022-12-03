В Баку в квартире обнаружена ручная граната

В Баку в квартире обнаружена ручная граната.

В Баку в квартире обнаружена ручная граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В МЧС поступила информация об обнаружении сотрудниками МВД взрывчатого боеприпаса в одной из квартир в Ясамальском районе столицы.

К месту происшествия были привлечены оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС и сотрудники полиции.

Группой быстрого разминирования Службы спасения особого риска МЧС при осмотре квартиры была обнаружена ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения. Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания.

При осмотре места происшествия и его окрестностей других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

По факту в МВД проводится разбирательство.