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    ​В Баку в квартире обнаружен труп женщины

    Труп женщины передан по назначению в соответствующие органы

    Баку. 02 января. REPORT.AZ/ По сведению, поступившему на "горячую линию" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112, в одной из квартир в Насиминском районе г.Баку за закрытыми дверями в беспомощном состоянии осталась женщина 1955 года рождения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, на место происшествия были привлечены сотрудники спасательной службы МЧС. При осмотре в квартире была обнаружена Агамалиева Эльмира Наги гызы в бессознательном состоянии. Прибывшие на место врачи станции скорой неотложной медицинской помощи констатировали смерть женщины. Труп Э.Агамалиевой был передан по назначению в соответствующие органы.

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