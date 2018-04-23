В Баку в квартире обнаружен пистолет

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел продолжаются оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранимого оружия и добровольной его сдачи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 35-го отделения Хатаинского районного управления полиции на основе полученной информации, в квартире жителя Баку Бахтияра Гасымова были обнаружены и изъяты 1 пневматический и 1 спортивный пистолеты, 28 патронов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского районного отдела полиции на основе полученной информации, в доме проживающего в селе Аяг Гарвенд Шафаята Абдуллаева были обнаружены и изъяты 3 винтовки, 1 спортивный пистолет, 52 патрона различного калибра, 1 кастет, 1 штык-нож, 1 нож, 29 гильз и 1 обойма с патронами.

Факты расследуются.