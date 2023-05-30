О нас

В Баку в кафе произошла поножовщина

В Баку в кафе произошла поножовщина В Баку в кафе произошла драка, в результате которой ранены ножом супружеская пара и юноша.
Происшествия
30 мая 2023 г. 09:32
В Баку в кафе произошла поножовщина

В Баку в кафе произошла драка, в результате которой ранены ножом супружеская пара и юноша.

Как сообщает Report, инцидент произошел 28 мая в кафе, расположенном на улице З.Гамбарова в поселке М.Расулзаде Бинагадинского района.

Клиент кафе, житель Агджебединского района Гулиев Эльхан Эльшан оглу (1998 г.р.) на почве возникшего спора нанес ножевые ранения сидящим за соседним столом жителю Джабраильского района Сафарову Самандару Захара оглу, его супруге Г.Сафаровой и племяннику Мамедли Илкину Эльшан оглу (2003 г.р.).

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовно дело по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Э.Гулиев задержан в качестве подозреваемого.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda kafedə dava düşüb, ər-arvad və gənc oğlan bıçaqlanıb

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi