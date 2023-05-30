В Баку в кафе произошла поножовщина

В Баку в кафе произошла драка, в результате которой ранены ножом супружеская пара и юноша.

В Баку в кафе произошла драка, в результате которой ранены ножом супружеская пара и юноша.

Как сообщает Report, инцидент произошел 28 мая в кафе, расположенном на улице З.Гамбарова в поселке М.Расулзаде Бинагадинского района.

Клиент кафе, житель Агджебединского района Гулиев Эльхан Эльшан оглу (1998 г.р.) на почве возникшего спора нанес ножевые ранения сидящим за соседним столом жителю Джабраильского района Сафарову Самандару Захара оглу, его супруге Г.Сафаровой и племяннику Мамедли Илкину Эльшан оглу (2003 г.р.).

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовно дело по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Э.Гулиев задержан в качестве подозреваемого.