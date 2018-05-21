В Баку в кафе прогремел взрыв: двое погибли, двое получили травмы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-3

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило официальную информацию в связи со взрывом в бакинском кафе.

Как сообщает Report, в сообщении говорится, что в строении (чайхана), расположенном в Бинагадинском районе Баку общей площадью 28 кв.м. (10 кв.м. из камня, остальная часть из дерева) взорвался баллон с пропаном. В результате сгорела деревянная конструкция строения.

Во время осмотра места взрыва были обнаружены тела двух (женщина и мужчина) неизвестных. Еще двое (Ибрагимов Натик Захид оглу, 44 года; Ибрагимова Шекер Хосров гызы, 53 года) были доставлены в больницу до приезда пожарных. В связи с происшествием соответствующими структурами ведется расследование. Информация будет дана дополнительно.

*** 16:00

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Баку два человека погибли в результате взрыва в кафе.

Как сообщает Report, тела погибших изувечены до неузнаваемости.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

*** 15:36

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Баку в кафе прогремел взрыв, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра Elite.

Пострадавшие на карете Скорой помощи отправлены в больницу.