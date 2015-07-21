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    ​В Баку в известном развлекательном центре произошла массовая драка

    Продолжаются поиски допустивших хулиганские действия лиц

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В одном из известных центров отдыха и развлечений Баку произошла массовая драка. Об этом сообщили Report в Бинагадинском районном управлении полиции (РУП).

    Так, Мамедова Лейла, 1995 года рождения, обратилась в полицию с жалобой о том, что она была избита тремя незнакомыми ей мужчинами в расположенном в Новханах центре отдыха и развлечений AquaPark.

    Бинагадинское РУП приступило к расследованию в связи с данным событием. Продолжаются поиски лиц, допустивших хулиганские действия против Л.Мамедовой. 

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