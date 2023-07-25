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В Баку в ходе рейдов против нелегальной миграции задержаны 25 граждан Непала

В Баку в ходе рейдов против нелегальной миграции задержаны 25 граждан Непала В Баку проведены рейды против нелегальной миграции, задержаны 25 граждан Непала.
Происшествия
25 июля 2023 г. 12:45
В Баку в ходе рейдов против нелегальной миграции задержаны 25 граждан Непала

В Баку проведены рейды против нелегальной миграции, задержаны 25 граждан Непала.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

24 июля в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с нелегальной миграцией МВД Азербайджана в городе Баку в отношении иностранцев, не имеющих документов на пребывание в Азербайджанской Республике, за нарушение закона были задержаны 25 граждан Непала. В отношении них были составлены протоколы по статье 575.1.1 Кодекса об административных правонарушениях АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qanunsuz miqrasiyaya qarşı tədbirlər keçirilib, 25 Nepal vətəndaşı saxlanılıb

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