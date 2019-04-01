В Баку в ходе рейда дорожной полиции произошло ДТП - ФОТО - ВИДЕО

В Баку с целью обеспечения общественной безопасности на высоком уровне в нескольких районах, в том числе и на территории Хатаинского района столицы были осуществлены профилактические меры и просветительская работа.

За проведенным сотрудниками Государственной дорожной полиции рейдом на территории Хатаинского района проследил и корреспондент Report.

В ходе рейда с водителями общественного транспорта, занимающимися пассажироперевозками, а также с водителями, нарушившими правила обгона и маневра и требования красного сигнала светофора, были проведены профилактическая работа и просветительские беседы.

В ходе рейда также было зарегистрировано ДТП. Так, движущийся автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки Volkswagen. Прибывшие к месту аварии сотрудники дорожной полиции сначала уточнили нет ли пострадавших среди участников аварии.

Сотрудники дорожной полиции провели индивидуальные беседы с участниками движения и пешеходами на дорогах с интенсивным потоком транспорта.

Отметим, что проведение профилактических мероприятий среди пешеходов и водителей, а также просветительская работа будет продолжена и впредь.

Фото/видео: Эльчин Мурад