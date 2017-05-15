В Баку в ходе драки в кафе тяжело пострадал один человек

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошел случай поножовщины.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в Ясамальском районе.

Так, в одном из кафе, расположенных по улице Фирудина Агаева, произошла драка. В результате 34-летний Евгений Анатольевич Король получил несколько ножевых ранений. Он был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту сотрудниками 28-го отделения полиции Ясамальского РУП ведется расследование.