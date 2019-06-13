​В Баку в горной местности начался пожар, к тушению привлечен вертолет

В горной местности неподалеку от поселка Гобустан Гарадагского района Баку начался пожар.
Как передает Report, об этом сообщило министерство чрезвычайных ситуаций.
Соответствующая информация поступила на телефон горячей линии министерства - 112.
К тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и 1 вертолет авиационного подразделения. По предварительной информации, в горной местности на территории площадью 2 гектара горит сухая трава и кустарники. В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Samirə AbdullayevaАвтор новости