​В Баку в горной местности начался пожар, к тушению привлечен вертолет

В горной местности неподалеку от поселка Гобустан Гарадагского района Баку начался пожар.

Как передает Report, об этом сообщило министерство чрезвычайных ситуаций.

Соответствующая информация поступила на телефон горячей линии министерства - 112.

К тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и 1 вертолет авиационного подразделения. По предварительной информации, в горной местности на территории площадью 2 гектара горит сухая трава и кустарники. В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.