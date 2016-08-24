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    В Баку в отделения полиции двух районов назначены новые начальники

    В органах внутренних дел произошли новые назначения

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли новые назначения.

    Как сообщает Report, начальник 25-го отделения полиции Низаминского РУП, полковник-лейтенант полиции Рафаэль Албабаев был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником 23-го отделения полиции.

    Кроме того, начальник 23-го отделения полиции Низаминского РУП, полковник-лейтенант полиции Насиб Мамедов был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП. 

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