В Баку в ДТП пострадали молодые люди

В Баку в ДТП пострадали молодые люди

9 октября, 2019 05:59

https://report.az/storage/news/c06a76392a9405d548a191e5158937cd/91902859-78ba-49a0-a628-fad931311878_292.jpg В Хатаинском районе Баку неподалеку от кафе "Наргиля" зафиксировано ДТП, сообщает Report. По итогам происшествия пострадали 18-летние Алиев Бейлер Бахруз оглу и Керимли Иман Васиф оглу. Оба были госпитализированы.

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