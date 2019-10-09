В Баку в ДТП пострадали молодые люди

В Хатаинском районе Баку неподалеку от кафе "Наргиля" зафиксировано ДТП, сообщает Report.
По итогам происшествия пострадали 18-летние Алиев Бейлер Бахруз оглу и Керимли Иман Васиф оглу. Оба были госпитализированы.
В Хатаинском районе Баку неподалеку от кафе "Наргиля" зафиксировано ДТП, сообщает Report.
По итогам происшествия пострадали 18-летние Алиев Бейлер Бахруз оглу и Керимли Иман Васиф оглу. Оба были госпитализированы.
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Orxan RasifoğluАвтор новости