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В Баку в ДТП пострадали молодые люди

В Баку в ДТП пострадали молодые люди

В Хатаинском районе Баку неподалеку от кафе "Наргиля" зафиксировано ДТП, сообщает Report.

По итогам происшествия пострадали 18-летние Алиев Бейлер Бахруз оглу и Керимли Иман Васиф оглу. Оба были госпитализированы.

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