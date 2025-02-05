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В Баку в ДТП погибли 3 человека

В Баку в ДТП погибли 3 человека 09:15
Происшествия
5 февраля 2025 г. 09:28
В Баку в ДТП погибли 3 человека

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в населенном пункте Гала Хазарского района.

Самир Пашаев на автомобиле марки Saipa столкнулся с автомобилем марки Toyota Prius, которым управлял Назим Мусаев (2003 г.р.).

В результате ДТП пассажиры автомобиля марки Saipa Полад Салманов, Ровшан Гусейнов и пассажир автомобиля марки Toyota Prius Низами Солтанов скончались на месте аварии.

Водитель Toyota Prius скрылся с места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.

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