В Баку в ДТП погибли 3 человека

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в населенном пункте Гала Хазарского района.
Самир Пашаев на автомобиле марки Saipa столкнулся с автомобилем марки Toyota Prius, которым управлял Назим Мусаев (2003 г.р.).
В результате ДТП пассажиры автомобиля марки Saipa Полад Салманов, Ровшан Гусейнов и пассажир автомобиля марки Toyota Prius Низами Солтанов скончались на месте аварии.
Водитель Toyota Prius скрылся с места происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.