​В Баку в дорожной аварии пострадали несколько человек

В столице произошло тяжелое ДТП.

Как передает Report, случай был зафиксирован в поселке Говсан Сураханского района.

В результате пострадали Интигам Мамедов Ильтифат оглу 1982 года рождения, Фархад Сафаров Назим оглу 1984 года рождения, Сергей Григорьевич Устинов 1984 года рождения Замина Гасымова Ибрагим Гызы 1992 года рождения и Сархан Абласана Халаддин оглу 1995 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в больницу в машине скорой помощи. Врачи диагностировали у И.Мамедова ушиб грудной клетки, у Ф.Сафарова – травму правой руки и головы, у С.Устинова – рассечение лба, у З.Гасымовой – тупую травму живота, у С.Абласана – перелом правой ноги.