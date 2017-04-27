В Баку в доме торжеств во время свадьбы завязалась драка, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку в доме торжеств во время свадьбы завязалась драка.
Как передает Report, инцидент зарегистрирован в доме торжеств "Шелале" на территории Низаминского района.
Во время свадебного торжества 24-летний Мустафаев Шариф Рафаэль оглу повздорил с родственниками. Спор перерос в рукопашную драку, Ш. Мустафаев был отброшен к стеклянной входной двери дома торжеств. В результате он порезался о стекло рукой. Потерявший много крови Ш. Мустафаев был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.
К месту происшествия прибыли сотрудники Низаминского районного управления полиции.
Ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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