В Баку в доме торжеств во время свадьбы завязалась драка, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку в доме торжеств во время свадьбы завязалась драка.

Как передает Report, инцидент зарегистрирован в доме торжеств "Шелале" на территории Низаминского района.

Во время свадебного торжества 24-летний Мустафаев Шариф Рафаэль оглу повздорил с родственниками. Спор перерос в рукопашную драку, Ш. Мустафаев был отброшен к стеклянной входной двери дома торжеств. В результате он порезался о стекло рукой. Потерявший много крови Ш. Мустафаев был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

К месту происшествия прибыли сотрудники Низаминского районного управления полиции.

Ведется расследование.