В Баку в доме прогремел взрыв, жители получили небольшие травмы

В Баку в доме произошел взрыв, есть пострадавшие.

В Баку в доме произошел взрыв, пострадали жители, которые получили легкие телесные повреждения.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечено, что сегодня около 04:00 на горячую телефонную линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в одной из квартир в поселке Баил Сабаильского района города Баку. На место происшествия были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Установлено, что в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного жилого деревянного дома в финском стиле, произошел взрыв, по предварительной версии, в результате утечки бытового газа.

Силами МЧС пожар был потушен в короткие сроки.

В результате пожара сгорела однокомнатная квартира площадью 35 кв. м на первом этаже и однокомнатная квартира площадью 35 кв. м на втором этаже, от воздействия взрывной волны разрушились стены обеих квартир. Распространение огня на другие квартиры было предотвращено. Один гражданин спасен пожарными, двое получили легкие телесные повреждения.

По данному факту проводится расследование.