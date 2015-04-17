В Баку в доме известного миллиардера обнаружена крупная партия наркотиков

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В доме одного из жителей Баку обнаружена крупная партия наркотиков.

Как сообщает Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Хатаинского РУП на приусадебном участке дома в Шувяланах, где проживает Аскеров Габиль Аскер оглу, обнаружены 22 куста конопли, а в доме 5 кг 167 г марихуаны.

По факту ведется расследование.

Отметим, что дом, где обнаружены наркотики, принадлежит не Г.Аскерову. Задержанный работает в особняке сторожем. Воспользовавшись нечастым посещением особняка владельцами, он решил выращивать здесь наркотики. Особняк принадлежит брату известного миллиардера Искендера Халилова Рамизу Халилову. До работы сторожем в доме Р.Халилова, Г.Аскеров работал поваром в принадлежащем братьям Халиловым Бакинском развлекательном центре.